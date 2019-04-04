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В ЕГР снова изменились данные о руководителе Совета адвокатов Киева

04 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Совет адвокатов г. Киева снова расположен по улице Белорусской, 30, а его руководителем является Инна Рафальская. Еще один подписант от имени юр.лица – Валентин Степюк, чья должность не уточняется.

Любопытно, что, если верить ЕГР, дата последнего регистрационного действия – 4 января 2013 года, то есть день регистрации совета как юрлица (учредительные документы всех органов адвокатского самоуправления, созданных на основании Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», были подготовлены в средине декабря 2012 года, когда состоялось первое заседание Совета адвокатов Украины).

В то же время, контакты Совета адвокатов г.Киева, указанные в ЕГР имеют отношение к новому председателю Совета – Петру Рябенко, именно его фамилия значится в адресе Электронной почты, и телефоны его кабинета в Совете адвокатов г. Киева по улице Борисоглебской, 3 указаны в последней графе.

По информации «ЮП», последние изменения в ЕГР были осуществлены 2 апреля 2019 года, предположительно из «серой» зоны, потому как никакой информации о лице, внесшем данные, нет. Это может усложнить обжалование последних изменений в административном и судебном порядке.

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