Сегодня 04 апреля 2019 года, 11:05

Частоты известного радио выставили на торги с нарушениями

Нацсовет по теле- и радиовещанию намерен 4 апреля с.г. провести конкурс на частоту 104,6 FM в Киеве, которая ранее принадлежала «Радио Вести». При этом в судах Нацсовет так и не смог доказать свое право распоряжаться частотами радиостанции, пишет газета «Вести».

Суды с предыдущим собственником этих частот не закончены. МХВУ считает, что радиостанцию частот лишили без основания, а действия Нацсовета являются ничем иным, как политическими репрессиями. Если новый собственник будет определен, а после это «Радио Вести» докажет свою правоту в этом вопросе, случится правовая коллизия.

«В случае получения "Вестями" положительного решения суда возникнет два субъекта, уполномоченных вещать на одной и той же частоте, — отметили в юротделе. — Кроме того, Нацсовет фактически втягивает в судебную волокиту компании, которые заявили о желании участвовать в конкурсе, не предупреждая их о наличии судебного спора на указанную частоту».