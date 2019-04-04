Сегодня 04 апреля 2019 года, 15:44

Нацбанк снимет ограничения на выдачу кредитовив гривне для покупки валюты

НБУ в рамках дальнейшего смягчения регулирования на валютном рынке планирует отменить обязательную продажу валюты, ограничения на репатриацию дивидендов и на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий в ходе дискуссии о валютной либерализации в Украине, организованной Центром экономической стратегии, сообщает УНИАН.

«Мы для себя выделили основные первоочередные ограничения, которые планируем снимать. Это те ограничения, которые негативно влияют на бизнес-климат - операции по экспорту-импорту и относительно прямых инвестиций из-за рубежа. Необходимо прежде всего отменить обязательную продажу – это один из наших следующих шагов, полностью отменить лимиты на максимальную сумму репатриации дивидендов за границу. Мы собираемся снимать ограничения на выдачу кредитов в гривне для покупки валюты», - сказал он.