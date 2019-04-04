ЦИК: результаты выборов пока не обжаловали

В Центральную избирательную комиссию не поступало информации об обжаловании результатов голосования на выборах президент Украины. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Центризбиркома Евгений Радченко, передает корреспондент РБК-Украина.
Как сообщил заместитель председателя ЦИК, если такие жалобы появятся и они будут удовлетворены, то обычно это задержание процесса установления результатов в Украине.
"По состоянию на сейчас информации об обжаловании результатов голосования по округам и по участкам к нам не поступало. Если такие заявления и жалобы будут и если они будут удовольтворены, то конечно это задержание процесса установления результатов в пределах Украины. Но мы надеемся, что суды будут так же оперативно работать как и УИК... для того, чтобы повторное голосование было организовано надлежащим образом и в сроки, предусмотренные законом", - заявил Радченко.
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