Сегодня 03 апреля 2019 года, 18:20

Программа В.Зеленского: экономический паспорт, «прикосновенность» судей, утрата мандата за прогул

Кандидат в Президенты Украины Владимир Зеленский обнародовал свою программу. Ознакомиться с ней можно по ссылке на сайте политического деятеля.

В блоке «Народовластие через референдумы» сказано о подготовке законопроекта «О народовластии». «В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только Народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии», — уточняется в документе.

Реформы институтов власти содержит блок «Справедливость и Равенство всех перед законом». Предлагается разработать следующие законопроекты: «О снятии неприкосновенности с Президента Украины, народных депутатов и судей»; «Об импичменте Президента Украины»; «Об отзыве народного депутата Украины». Выборы в парламент и местные советы должны проходить по открытым спискам. «Кнопкодавство» и «депутатские прогулы» станут автоматическим основанием для лишения депутатского мандата. «Судебная ветвь власти должна стать Властью, а не прислужником у Президента, правительства, парламента, местных властей. Мы вернем доверие и уважение к суду. Для простых споров — мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений — эффективный суд присяжных, состоящий из народа», — говорится в программе.

Внешнеполитические приоритеты закреплены в блоке «Безопасность человека. Безопасность Страны». «Перед гарантами Будапештского меморандума и партнерами по ЕС мы будем ставить вопрос поддержки Украины в стремлении завершить войну, вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб. Сдача национальных интересов и территорий не может быть предметом никаких переговоров», — категорично заявляет г-н Зеленский. Движение Украины в НАТО названо залогом безопасности. Этот вектор должен быть одобрен всеукраинским референдумом.

Очерчивая реформу органов правопорядка, Владимир Зеленский обещает, что СБУ не будет заниматься экономическими преступлениями.

Перспективы для бизнеса описаны в блоке «Состоятельный гражданин — процветающее государство». Перечислены стимулы, которые помогут вести бизнес открыто: «Мы введем одноразовую «нулевую декларацию» для бизнеса. Каждый бизнесмен 5% сможет задекларировать и легализовать свои доходы. Полученные средства пойдут на уменьшение тарифной нагрузки для малоимущих. Пройдя «экономическое чистилище», каждый получит шанс в дальнейшем честно вести бизнес в стране».

Кроме того, предлагается внедрить экономический паспорт украинца. «Каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных благ (недра, земли и т.д.). После достижения совершеннолетия ребенок получит эти накопления как собственный стартовый капитал. Украинец должен стать основным акционером Украины», — гласит политическая программа.