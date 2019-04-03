Сегодня 03 апреля 2019 года, 18:20

Об основаниях для переноса срока налоговой проверки рассказала Руслана Пивоварова

О том, как можно перенести срок проведения проверки, на примерах из жизни рассказала Руслана Пивоварова, руководитель налоговой практики АО «Кролевецкий и Партнеры». Она напомнила слушателям Legal High School, что законными основаниями для переноса срока налоговой проверки являются условия, изложенные в пунктах 44.5 (потеря, повреждение или досрочное уничтожение документов) и 85.9 (изъятие документов правоохранительными органами) Налогового кодекса (НК) Украины.

По мнению лектора, применять эти нормы целесообразно в случае, если предприятие получило запрос в порядке статьи 73 НК Украины относительно «сомнительного» контрагенту, имеют место существенные недостатки в первичных документах или такие документы отсутствуют.

Вместе с тем лектор не советует слушателям Legal High School откладывать проведение проверки по таким причинам: у главного бухгалтера «нет времени, потому что вскоре подача годового отчета/декларация НДС»; «сейчас не до этого» или «если это должно произойти и этого нельзя избежать, то пусть будет позже», а также чтобы успеть продать ООО.

Что же делать, если существует реальная необходимость в переносе сроков налоговой проверки? Лектор подчеркнула, что причиной потери документов могут стать уголовное преступление (если документы украли). Подтвердить этот факт следует заявлением о совершении правонарушения, после чего будет получено уведомление о принятии заявления и внесении сведений в ЕРДР. По словам лектора, заявления о потере документов или справки из ЕРДР достаточно для того, чтобы доказать органам ГФС факт потери документов.

Еще одной причиной потери документов может стать пожар, зафиксированный органами ГСЧС. Причиной повреждения или уничтожения документов могут служить обстоятельства форс-мажора (стихийное бедствие, массовые беспорядки и т.п.), которые должны быть зафиксированы Торгово-промышленной палатой Украины. Ну и, наконец, последняя из названных лектором причин отсутствия документов — справка о невозможности их вывоза из зоны АТО.

Руслана Пивоварова описала алгоритм дальнейших действий субъекта хозяйствования в случае потери или уничтожения документов. Она подчеркнула, что в течение 5 дней нужно уведомить контролирующие органы об этом факте и быть готовым к уплате штрафа в размере 510 грн на основании пункта 121.1 статьи 121 НК Украины. После этого субъекту хозяйствования предоставляется 90 дней на восстановление утраченной документации.

Должен быть издан приказ о назначении комиссии для установления перечня отсутствующих документов и расследования причин их пропажи или уничтожения. Комиссия по результатам работы составляет акт, который утверждается руководителем и направляется территориальному органу ГФС в 10-дневный срок.

В случае если документы не потеряны, а изъяты правоохранительными органами, лектор советует получить протокол осмотра, обыска или временного доступа к вещам и документам для подтверждения их изъятия. На основании этого контролирующий орган направляет запрос в правоохранительные органы, которые в течение 3 рабочих дней предоставляют копии изъятых документов, заверенные печатью и подписями должностных (служебных) лиц. Лектор отметила, что на самом деле правоохранители копий не предоставляют, при этом субъект хозяйствования на данный процесс никак повлиять не может.

В завершении лекции спикер подчеркнула, что «больничный» или отпуск директора — довольно сомнительные основания для переноса срока проведения проверки, ведь они не предусмотрены в действующем законодательстве. А вот действительно перенести внеплановую проверку можно по причине отсутствия на месте уполномоченного лица или путем недопуска проверяющих на предприятие с последующим обжалованием приказа о внеплановой проверке.