Сегодня 03 апреля 2019 года, 18:20

Детективы НАБУ пришли в АРМА

Детективы Национального антикоррупционного бюро в Киеве 3 апреля с.г. проводят обыски в помещении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), сообщает НАБУ в Facebook.

«Следственное действие проводится в рамках расследования в уголовном производстве по факту возможного злоупотребления властью должностными лицами ряда государственных органов власти, в том числе правоохранительной и судебной ветвей, а также АРМА, в результате чего юридическим лицам причинен ущерб на сумму свыше 9,5 миллиона гривен. В рамках этого же производства исследуются обстоятельства совершения неоконченного покушения на противоправное завладение имуществом на сумму более 3,6 млрд грн группы предприятий ООО «Росток-Холдинг». Предварительная правовая квалификация — часть 3 статьи 15, часть 3 статьи 206-2, часть 2 статьи 364 УК Украины», — говорится в сообщении.

«Во время досудебного расследования, начатого в январе 2019 года, детективы НАБУ среди прочего изучают обстоятельства совершения ряда сделок, которые могли быть совершены с использованием поддельных документов, печатей, штампов предприятий. Обыски санкционированы постановлением следственного судьи Соломенского райсуда Киева и проводятся под процессуальным руководством прокуроров САП», — указывают в НАБУ.

В АРМА еще не комментировали эти сообщения.