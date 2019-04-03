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«Нафтогазу» позволили снизить цены на газ для населения

03 апреля 2019 года Источник:Finclub

Кабинет Министров Украины предоставил возможность «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения уже с апреля 2019 года.

Соответствующее решение было принято правительством сегодня, 3 апреля.

Согласно правительственному решению, если конъюнктура газового рынка демонстрирует снижение цен на газ для промышленности, «Нафтогаз» обязан продавать для населения газ по цене, определяемой как среднеарифметическая цена газа, по которой государственная компания предлагает газ промышленным потребителям при условии предоплаты. Если цена для промышленности растет, «Нафтогаз» должен продавать газ для населения по цене, установленной правительством Украины.

По прогнозам Министерства энергетики и угольной промышленности, тенденция к снижению цен на газ будет наблюдаться в Украине до декабря 2019 года. Это и дало основания правительству снизить цену на газ для населения.

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