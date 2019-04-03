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Генпрокуратура забрала «дело Бахматюка» у НАБУ — СМИ

03 апреля 2019 года Источник:Экономічна правда

В 2014 году НБУ выдал «ВиЭйБи банку» Олега Бахматюка миллиардный кредит на поддержку учреждения, но вкладчики денег не получили — их забрал владелец банка. НАБУ нашло концы, но в дело вмешался Генпрокурор. Об этом говорится в материале «ЭП» под названием «Как одной подписью разрушить дело против Бахматюка на 1,2 миллиарда».

В феврале 2019 Генпрокурор Юрий Луценко сменил подследственность дела и передал его следователям полиции и подопечным прокурорам. Об этом свидетельствует ответ НАБУ на запрос авторов.

В коррупционном преступлении о потере 1,2 млрд грн подозревают первого заместителя главы Нацбанка. По закону расследование коррупции в отношении чиновников такого уровня — исключительная подследственность НАБУ.

В Бюро считают, что Луценко нарушил статью 216 УПК относительно подследственности и статью 36 УПК, которая запрещает передавать подследственные НАБУ дела другим стражам порядка.

Однако в Генпрокуратуре придерживаются другого мнения.

В ответ на запрос «ЭП» в ведомстве отметили, что «привлечение лица к уголовной ответственности начинается с момента сообщения лицу о подозрении в совершении уголовного правонарушения».

В ведомстве отмечают, что информация об «установленном ущербе в сумме 1,2 миллиарда» остается неподтвержденной.

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