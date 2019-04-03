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Ликвидация банка «Хрещатик» отменена апелляционным судом

Шестой апелляционный административный суд 28 марта с.г. оставил без удовлетворения жалобу Нацбанка и ФГВФЛ на решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации банка «Хрещатик».

В Фонде заявили, что с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий ликвидатора банка «Хрещатик» Марины Славкиной до наступления одного из двух обстоятельств:

- принятия Кассационным административным судом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу №826/3021/18 или

- согласования Национальным банком новых руководителей банка и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности банку «Хрещатик».

Учитывая сложившуюся ситуацию, Фонд принял решение также приостановить выплаты вкладчикам банка «Хрещатик» гарантированной суммы возмещения.

Ранее ВС подтвердил бездействие НБУ при банкротстве «Хрещатика».

Окружной административный суд Киева решением от 28 февраля 2017 года, оставленным без изменений определением Киевского апелляционного административного суда от 30 мая 2017 года, признал противоправным бездействие НБУ, выраженное в непринятии непринятия надлежащих мер по обеспечению защиты законных интересов вкладчиков и кредиторов банка «Хрещатик».

Нацбанк не согласился с этими решениями судов и подал кассационную жалобу. Но 20 декабря 2017 года регулятор получил постановление Высшего административного суда Украины от 7 декабря 2017 года, которым кассационная жалоба НБУ оставлена без удовлетворения, а судебные решения предыдущих инстанции — без изменений. Регулятор обратился в Высший суд Украины за пересмотром решения, но и здесь получил отказ.

Напомним: банк «Хрещатик» отнесен к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня 2016 года по предложению Фонда гарантирования вкладов регулятор принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого банка.