Сегодня 03 апреля 2019 года, 15:19

Суд принял решение по делу о запрете распространения смартфонов Xiaomi

Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска компании XIAOMI H.K. Limited к ООО «Эн-Ай-Эс» (NIS) о запрете распространения смартфонов Xiaomi RedMi 4 в количестве 100 единиц, которые были представлены к таможенному оформлению на территории Украины, передает портал судебной власти Украины.

Хозяйственный суд апелляционной инстанции установил, что лицензионное соглашение, заключенное между компаниями XIAOMI H.K. Limited и XIAOMI Inc., на которую ссылался истец как на основание иска, не зарегистрировано должным образом в Управлении по торговым маркам в соответствии с требованиями законодательства КНР, применяемыми в данных правоотношениях.

В сентябре 2017 году компания XIAOMI H.K. Limited обратилась в Хозяйственный суд Киевской области с иском к ООО «Эн-Ай-Эс», в котором просила запретить ответчику осуществлять распространение и изъять из гражданского оборота товары — смартфоны Xiaomi RedMi 4 2/16 Gb в количестве 100 единиц, которые были представлены к таможенному оформлению на территории Украины.

После пересмотра дела судами различных инстанций, по результатам нового рассмотрения местный суд удовлетворил исковые требования компании XIAOMI H.K. Limited.

Как следует из судебных решений, в подтверждение обоснованности своих доводов относительно контрафактности товара представителем истца было подано в суд лицензионное соглашение, заключенное между компаниями XIAOMI H.K. Limited и XIAOMI Inc. о предоставлении права использования торгового знака.

При рассмотрении дела в апелляционном производстве апелляционный суд учел замечания суда кассационной инстанции о том, что в целях правильного разрешения спора по делу судам необходимо точно установить, подлежало ли обязательной регистрации по законодательству Китайской Народной Республики (КНР) лицензионное соглашение, и при отсутствии такой регистрации выяснить, влияет ли указанное на реализацию прав, предоставленных в соответствии с указанной сделкой, или других прав интеллектуальной собственности, в частности, по лицензии и на обращение в суд за защитой своего права.

Проанализировав содержание лицензионного соглашения, исходя из заключенного между Украиной и Китайской Народной Республикой Договора о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, ратифицированного Верховной Радой Украины, суд установил, что в указанной сделке применяется законодательство КНР.

Законом КНР «О товарных знаках» (в редакции, действующей на момент заключения сделки) определено, что соглашение о лицензировании товарного знака должен быть подано в Управление товарных знаков для внесения записи в реестр.

Как указывает суд в постановлении, доказательства регистрации лицензионного соглашения суду не предоставлены и в деле отсутствуют.

Таким образом, суд пришел к выводу, что права на использование объектов права интеллектуальной собственности — торговых марок Xiaomi, Mi, RedMi по лицензионному соглашению без соответствующей регистрации не переданы их владельцем истцу — компании XIAOMI H.K. Limited, поэтому в данном случае истец не наделен исключительным правом запрещать третьим лицам использовать каким-либо способом, в частности импортировать (ввозить) в Украину спорный товар, маркированный указанными торговыми марками, поскольку в связи с ввозом ответчиком на территорию Украины такого товара права истца нарушаются.

Исходя из указанных обстоятельств, коллегия судей Северного апелляционного хозяйственного суда удовлетворила апелляционную жалобу ООО «Эн-Ай-Эс», отменила решение суда первой инстанции и в удовлетворении исковых требований компании XIAOMI H.K. Limited отказала.

С полным текстом постановления можно ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений по ссылке.