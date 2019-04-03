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Сегодня 03 апреля 2019 года, 15:19

Владимир Зеленский требует, чтобы действующий Президент выполнил ряд требований

Команда кандидата в Президенты Украины Владимира Зеленского озвучила ряд требований к действующему главе государства и кандидату в Президенты Петру Порошенко, которые он должен выполнить до истечения срока своих полномочий в должности Президента. Требования опубликованы на странице «Зе! Команды» в Facebook.

В команде г-на Зеленского требуют, чтобы Порошенко через контролируемое парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- издал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности — реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки Украины;

- ликвидировал схему «Роттердам+» и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.