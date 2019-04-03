Сегодня 03 апреля 2019 года, 15:19

Стала известна страна Европы с наибольшим количеством заключенных

В 2018 году количество заключенных в России составляло 602 176 человек. Это самый высокий показатель в Европе.

«Ведомости» ознакомились с докладом, подготовленным исследователями Лозаннского университета для Совета Европы. Из него следует, что Россия существенно опережает другие европейские страны как по числу заключенных, так и по их доле среди населения. Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596) также входят в лидеры. На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что в четыре раза больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность заключенных в РФ за последние 10 лет существенно снизилась — на 32,4%.

Уровень смертности среди заключенных в России в два раза выше среднеевропейского — 51 случай на 10 000 заключенных.

Содержание одного заключенного обходится РФ в 2,5 евро в сутки — это наименьший показатель в Европе. На эти цели расходуется только одна седьмая тюремного бюджета, который, напротив, является самым большим — около 3,9 млрд. Больше всего тратят Швеция (380 евро) и Норвегия (283,5 евро). Германия (3,1 млрд евро) и Франция с Италией (по 2,7 млрд евро) выделяют сопоставимые средства на пенитенциарную систему.

Сидят в России тоже дольше: наиболее распространены сроки от пяти до десяти лет против одного года - трех лет в Европе. Доля пожизненных сроков — менее 1%. И европейцев, и россиян, как правило, отправляют за решетку за преступления, связанные с наркотиками, а также за убийства, нападения и грабежи.