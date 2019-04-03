Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 03 апреля 2019 года, 15:19

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Стала известна страна Европы с наибольшим количеством заключенных

03 апреля 2019 года Источник:Pravo.ru

В 2018 году количество заключенных в России составляло 602 176 человек. Это самый высокий показатель в Европе.

«Ведомости» ознакомились с докладом, подготовленным исследователями Лозаннского университета для Совета Европы. Из него следует, что Россия существенно опережает другие европейские страны как по числу заключенных, так и по их доле среди населения. Великобритания (84 373), Польша (73 822) и Франция (69 596) также входят в лидеры. На 100 000 россиян приходится более 418 заключенных, что в четыре раза больше, чем в среднем в Европе (102,5). При этом численность заключенных в РФ за последние 10 лет существенно снизилась — на 32,4%.

Уровень смертности среди заключенных в России в два раза выше среднеевропейского — 51 случай на 10 000 заключенных.

Содержание одного заключенного обходится РФ в 2,5 евро в сутки — это наименьший показатель в Европе. На эти цели расходуется только одна седьмая тюремного бюджета, который, напротив, является самым большим — около 3,9 млрд. Больше всего тратят Швеция (380 евро) и Норвегия (283,5 евро). Германия (3,1 млрд евро) и Франция с Италией (по 2,7 млрд евро) выделяют сопоставимые средства на пенитенциарную систему.

Сидят в России тоже дольше: наиболее распространены сроки от пяти до десяти лет против одного года - трех лет в Европе. Доля пожизненных сроков — менее 1%. И европейцев, и россиян, как правило, отправляют за решетку за преступления, связанные с наркотиками, а также за убийства, нападения и грабежи.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1110) от 02/04/19 Свежий номер

Уголовное право и процесс

№ 14 (1110)
Государство и юристы

Вывод за рамки

Отрасли практики

Пойти на принцип

РЕПОРТАЖ

Оправдательный разговор

Судебная практика

Болеутомляющее средство

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом