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В Великобритании назвали наиболее дружественные к ЛГБТ-сообществу юрфирмы

03 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Юридическая фирма Pinsent Mason была признана самым инклюзивным по отношению к лицам разной сексуальной ориентации работодателем в Великобритании в 2019 году. Такой статус был присужден компании со стороны Stonewall, благотворительной организации для лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов. Компания поднялась за год со второго места. Старший партнер Ричард Фоули назвал это «особым достижением» для фирмы. Pinsent Masons была первой фирмой, которая вошла в индекс в 2008 году. Другие ведущие компании списка включают Bryan Cave Leighton Paisner, Baker McKenzie, Dentons and Travers Smith.

Об этом пишет издание The Lawyer Portal.

Ежегодные рейтинги составляются на основе данных, представленных в индексе равенства рабочих мест Stonewall, который используется работодателями для оценки своих достижений и прогресса в деле обеспечения равенства ЛГБТ на рабочем месте.

Другими фирмами, признанными за их инклюзивные усилия, стали:

• Norton Rose Fulbright,

• Hogan Lovells,

• Allen and Overy,

• Clifford Chance,

• Taylor Wessing,

• Linklaters,

• Eversheds Sutherland,

• Slaughter and May,

• Trowers & Hamlins,

• Gowling WLG.

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