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Страхование от онкозаболеваний могут ввести с 2020 года

03 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

В Украине с 2020 года необходимо внедрить механизм страхования от онкологических заболеваний. Об этом на заседании Кабинета Министров Украины заявил премьер-министр Владимир Гройсман, передает корреспондент «РБК-Украина».

В частности, г-н Гройсман отметил, что Национальная служба здоровья могла бы реализовать механизм страхования украинцев от онкологических заболеваний.

«Я считаю, что по крайней мере с 2020 года нужно внедрить механизм гарантирования человеку, если не дай Бог случилось, получения необходимого финансирования на лечение. Возможно, через механизмы страхования, государственного страхования. Застраховать каждого гражданина в зоне риска от онкологических заболеваний», — подчеркнул премьер.

Напомним: ранее сообщалось, что в Украине с 1 июля 2019 года расширят государственное регулирование цен на основные лекарства из Национального перечня.

Отметим, что ежегодно около 140 тысячам украинцев ставят диагноз «рак». В то же время около миллиона пациентов сегодня находятся на стадии ремиссии после успешного лечения.

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