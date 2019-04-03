Сегодня 03 апреля 2019 года, 13:48

Особенности международных стандартов финансовой отчетности рассмотрели на семинаре «KPMG в Украине»

Семинар на тему «Налоговые аспекты перехода на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО)» подготовлен группой консультантов налогообложения и бухгалтерского учета «KPMG в Украине» — Татьяной Фодчук, руководителем группы по предоставлению услуг в сфере МСФО-методологии бухгалтерского учета и отчетности «KPMG в Украине», Виктором Шекерой, старшим менеджером «KPMG в Украине», Ириной Литвинчук, консультантом «KPMG в Украине», и Дарьей Ломанцовой, менеджером «KPMG в Украине».

Эксперты поделились практическими советами и проанализировали налоговые вопросы, которые возникают перед бизнесом в процессе перехода на международные стандарты, а также рассказали, какими компаниями МСФО не применяется.

Первое, на что обратили внимание спикеры, — необходимо ли подавать уточняющую декларацию по налогу на прибыль при переходе на МСФО. Как отметил г-н Шекера, при таком переходе появляются определенные корректировки, которые отображаются в нераспределенной прибыли на дату перехода. Корректировки бывают двух типов: возникшие вследствие разногласий между национальными и международными стандартами, что, как правило, не требует подачи уточняющей декларации по налогу на прибыль, и появившиеся в результате неправильного применения требований национальных стандартов, что корректируется как ошибка предыдущих периодов. Если компания не формировала обеспечение на выплату отпусков, несмотря на национальные стандарты, корректировкой при переходе на международные стандарты станет исправление ошибки. В таком случае стоит подать уточняющую налоговую декларацию и финансовую отчетность.

Следует учесть, что не все компании обязаны применять МСФО. Например, МСФО 1 не применяется в трех случаях. Первый — когда компания составляла МСФО-отчетность, в которой содержалось четкое и безоговорочное утверждение о соответствии МСФО, даже если компания не подавала такую отчетность без регуляторных целей. Второй случай, когда компания добровольно подала для регуляторных и налоговых целей в предыдущем периоде отчетность, в которой содержалось четкое и безоговорочное утверждение о соответствии МСФО. Третий — когда компания подавала в предыдущем году финансовую отчетность, в которой содержалось четкое и безоговорочное утверждение о соответствии МСФО, даже если аудиторы изложили условно позитивную позицию в аудиторском заключении о такой отчетности.

Напомним, что цель МСФО 1 — обеспечить, чтобы первая финансовая отчетность субъекта хозяйствования, составленная по МСФО, и его промежуточная финансовая отчетность за часть периода, охваченного этой финансовой отчетностью, содержали высококачественную информацию.

Стоит обратить внимание и на положения МСФЗ 15, которые с 1 января 2018 года влияют на компании, имеющие сложноструктурированные договоры о продаже. Цель МСФЗ 15 — установление принципов, которые предприятие обязано применять, чтобы уведомлять пользователей финансовой отчетности о природе, величине, времени и неопределенности доходов и денежных потоков, возникающих вследствие выполнения договора клиентом. Субъект хозяйствования применяет данный стандарт в отношении всех договоров с клиентами, за исключением соглашений об аренде, которые относятся к сфере применения Международных стандартов бухгалтерского учета 17 «Аренда». Стандарт не применяется в отношении страховых контрактов, относящихся к сфере МСФО 4 «Страховые контракты».

Важно также помнить о том, что при переходе на МСФО может происходить удвоение доходов и расходов. Например, в соответствии с условиями поставки СРТ (Инкотермс 2010) право собственности на товар переходит к покупателю в момент передачи поставщиком такого товара перевозчику. При этом поставщик должен оплатить фрахт и расходы до места назначения. Таким образом, условия СРТ содержат два критических момента, так как риски и расходы возникают в двух разных местах: риск — после передачи товара перевозчику, расходы — на месте назначения. В случае осуществления продажи на этих условиях появляются два обязательства — передача товара и доставка. Выручка от исполнения первого обязательства признается в момент передачи товара перевозчику, а выручка от услуг — после доставки товара покупателю. Но с 2019 года необходимо признавать выручку по обособленному обязательству в соответствии с МСФО 15, в связи с чем может возникнуть удвоение в части признания дохода от обособленного обязательства.