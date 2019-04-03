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Сегодня 03 апреля 2019 года, 12:18

Адвокаты Juscutum защитили интересы экспортера меда

Адвокаты налоговой практики и бизнес-эффективности юридической компании Juscutum помогли крупнейшему экспортеру меда признать незаконными доначисления денежных обязательств.

По результатам документальной плановой проверки клиент получил налоговые уведомления-решения, которыми фискальный орган обязал предприятие доплатить в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость, а также штрафные санкции.

Проанализировав ситуацию, адвокаты подготовили и подали в Государственную фискальную службу Украины административную жалобу с требованием признать решения незаконными и отменить доначисления.

В ходе подготовки жалобы адвокаты провели аудит первичной документации клиента, проанализировали механизм работы предприятия, рассчитали экономическое обоснование расходов и целесообразности привлечения контрагентов.

Во время рассмотрения жалобы адвокаты доказали реальность хозяйственных операций по закупке товара и проведению ремонтных работ. В частности, подтверждено правильное оформление первичной документации, фактическое выполнение условий договоров, а также реальный правовой статус контрагентов. В ходе исследования документооборота установлено движение активов в процессе выполнения операций.

В итоге Государственная фискальная служба Украина признала, что хозяйственные операции клиента являются реальными, а расходы — обоснованными. Налоговый орган удовлетворил административную жалобу предприятия, признал налоговые уведомления-решения незаконными и отменил их.

В дальнейшем адвокаты проконтролировали процесс возобновления данных по налогам и сборам в карточке плательщика с учетом отмены решения о доначислении.