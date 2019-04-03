Фонд соцстраха задерживает выплату больничных

Фонд социального страхования Украины (ФСС) задерживает выдачу помощи и страховых выплат, подтвердили UBR.ua в самом ведомстве. Там отметили, что это происходит из-за невыполнения плана по поступлениям единого соцвзноса за 2018 год, а также из-за увеличения объемов выплат по больничным и пособиям по временной нетрудоспособности.
В то же время в ФСС заверили, что долги начнут закрывать, как только придетновый транш по ЕСВ со счетов Госказначейства в апреле.
«В прошлом году средний размер пособия по временной нетрудоспособности вырос на 31,9%. Продолжительность больничных — на 9%. Фонд на 99% финансируется за счет поступлений от ЕСВ. И в отличие от Пенсионного Фонда не дотируется госбюджетом. Как только получим следующие поступления по ЕСВ, сразу людям все выплатят», — заверили UBR.ua в ФСС.
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