Сегодня 03 апреля 2019 года, 12:18

Директор свалки арестован за вымогательство

Суд во Львове постановил арестовать директора коммунального предприятия «Збиранка» Виталия Пугача, подозреваемого в вымогательстве 4,7 миллиона гривен взятки. Об этом сообщила пресс-секретарь Uенпрокурора Украины Лариса Сарган, передает «РБК-Украина» со ссылкой на «Украинскую правду».

Пугачу предоставили право альтернативы в виде залога 405 тысяч гривен.

Директор предприятия «Збиранка», под контролем которого находится Грибовичская свалка, также был отстранен от должности.

Ранее, 2 апреля, Служба безопасности Украины сообщила о задержании во Львове директора одного из коммунальных предприятий Львовского городского совета по подозрению в вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен от местного предпринимателя за признание его победителем открытых торгов и подписаниt с ним договора поставки извести с последующей фальсификацией бухгалтерской документации за якобы поставленную продукцию.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник организовал противоправный механизм по фиктивной поставке извести, которая должна была использоваться для стабильного функционирования станции очистки фильтратов Грибовичской свалки.