Сегодня 03 апреля 2019 года, 10:45

Гривна может обвалиться после выборов

На следующий день после первого тура выборов Президента Украины курс гривны существенно укрепился на межбанковском валютном рынке: относительно доллара и евро украинская гривна подорожала на 30 копеек.

Как отметил глава Совета НБУ Богдан Данилишин, скорее всего, это простое совпадение, не связанное с выборами.

По его словам, за первых три месяца 2019 года гривна укрепилась по отношению к доллару на 1,8%, относительно евро — на 3,7% (при оценке динамики курса гривны к евро нужно учесть повышение курса доллара к евро за период с 1,14 до 1,12).

«В этом году с курсом складывается ситуация, в значительной мере не типичная для нескольких предыдущих лет. В частности, мы не видим временной, но ощутимой девальвации гривны, которая начиналась в декабре и продолжалась большую часть января (в 2016—2018 годы), порой затрагивая и февраль (в 2015 году). Вероятно, ключевую роль сыграло равномерное расходование средств госбюджета в конце года, что произошло впервые за последние 5 лет», — сказал Данилишин.

Если сравнивать с предыдущим годом, добавил глава Совета НБУ, то можно заметить сходство динамики одного важного для курса гривны фактора — вложения нерезидентов в ОВГЗ. За первые два месяца прошлого года иностранные инвесторы увеличили свои вложения в украинские государственные ценные бумаги более чем в два раза (в абсолютном выражении — на 6 млрд грн).

Существенное влияние на курсовую динамику может оказать продолжение сотрудничества Украины с МВФ. Объемы погашения внешнего долга в 2019 году достаточно существенные, и, чтобы не тратить международные резервы НБУ, было бы крайне желательно продолжение привлечения кредитов МВФ и связанного финансирования. Но сейчас сложно делать предположения о сценариях развития ситуации в этом вопросе.

«Подводя баланс между рисками и перспективами гривны во временной перспективе 3-6 месяцев, склоняюсь к тому, что привычная для нескольких десятилетий ситуация, когда курс гривны снижался осенью, может смениться новой, похожей на прошлогоднюю — незначительная девальвация в течение второй половины лета сменится укреплением курса нацвалюты в начале осени и его стабилизацией. При режиме гибкого курсообразования колебания курса являются здоровой реакцией на постоянные изменения ситуации в экономике, и их не нужно считать признаками кризисных явлений», — добавил Богдан Данилишин.