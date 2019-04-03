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СМИ: абонентов мобильной связи попросят зарегистрироваться

03 апреля 2019 года Источник:UBR

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), обнародовала на своем сайте проект приказа, который меняет правила регистрации операторами сотовой связи припейд-абонентов. Главное изменение касается порядка использования телеком-компаниями систем BankID в случае электронной регистрации абонента.

Если сейчас операторы могут предоставлять такую услугу с использованием банковского идентификатора любого финучреждения, то после регистрации нового положения в Минюсте для этих целей подойдет исключительно BankID Национального банка Украины. Свои инициативы чиновники поясняют «изменениями в понятийном аппарате относительно национальной системы электронной дистанционной идентификации физических лиц». Иными словами, как только документ вступит в силу, зарегистрироваться при помощи аналогичной системы «ПриватБанка» люди уже не смогут.

Впрочем, ажиотажа с регистрацией припейд-абонентов в Украине и так не наблюдается. Признают это и в НКРСИ. Потому и настоятельно рекомендуют операторам в течение месяца после принятия документа провести разъяснительную работу среди своих клиентов и попробовать разъяснить им, что регистрация — дело благое. Это, уверены чиновники, поможет несколько снять остроту проблемы с разгулом телефонного мошенничества.

Впрочем, как и сама регистрация абонентов, проведение просветительских мероприятий носит сугубо добровольный характер. НКРСИ даже не просит операторов отчитаться об их результатах.

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