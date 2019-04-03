ЦИК обработала почти 100% бюллетеней

По состоянию на 20.53 2 апреля с.г. ЦИК обработала 99,77% протоколов. На данный момент продолжается подсчет голосов в восьми областях (Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Черновицкой) и Киеве.
Согласно подсчетам, у Владимира Зеленского на данный момент 5 695 840 голосов (30,22%), у Петра Порошенко — 3 005 853 (15,95%). Таким образом, разрыв между кандидатами составляет 2 689 987 голосов.
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