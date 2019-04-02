КСУ одобрил переименование Днепропетровской области

Конституционный Суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Об этом сообщает агентство «Украинские новости» со ссылкой на источник в суде.
«Сегодня дано заключение Конституционного Суд по этому законопроекту», – сообщил собеседник.
Таким образом, КС признал, что переименование области не нарушает статей 157 и 158 Конституции Украины.
Согласно Конституции, законопроект о внесении изменений в Основной закон может рассматриваться Верховной Радой при наличии заключения КС о соответствии проекта требованиям статей 157 и 158 Конституции.
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