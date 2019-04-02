Сегодня 02 апреля 2019 года, 19:18

«Старайтесь выстроить систему реагирования, работающую на упреждение провокаций со стороны сотрудников налоговых органов», — рекомендует Константин Ромащенко

Курс Legal High School «Налоговые проверки в 2019 году» открыла лекция заместителя директора юридического департамента ООО «Омега» (сеть супермаркетов VARUS) Константина Ромащенко, который рассказал слушателям о видах налоговых проверок, их длительности и особенностях проведения.

По словам лектора, налоговые проверки делятся на три вида: камеральные, документальные и фактические. В свою очередь документальные проверки делятся на плановые и внеплановые, а также выездные и невыездные.

Особенности камеральных проверок состоят в следующем: они проводятся представителями контролирующего органа без принятия решения (приказа), а налогоплательщик не уведомляется о проведении такой проверки. «По сути контролирующий орган на основании баз данных проверяет правильность и своевременность подачи налогоплательщиком деклараций, расчетов-корректировок к ним, а также своевременность того или иного вида налога либо согласованного обязательства», — отметил лектор.

Период, за который может проводиться проверка, составляет три года. Камеральная проверка налоговой декларации или уточняющего расчета может быть проведена только в течение 30 календарных дней, следующих за днем их фактического предоставления.

В свою очередь, фактическая проверка проводится на основании приказа контролирующего органа. Но, как и в случае с камеральной проверкой, о фактической проверке налогоплательщик не уведомляется заблаговременно, то есть о факте назначения такой проверки налогоплательщику становится известно непосредственно перед началом ее проведения.

Так, по словам Константина Ромащенко, разделяют три зоны реагирования таких проверок:

— соблюдение норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличных средств и кассовой дисциплины;

— обращение подакцизных товаров;

— соблюдение работодателем законодательства относительно заключения трудовых договоров при оформлении на работу.

Также, по словам лектора, особенностью фактической проверки является то, что перед самой проверкой представители налогового органа имеют право провести контрольную закупку. Лектор поделился собственным опытом, касающимся проведения таких проверок налоговиками. По его словам, контролирующие органы могут умышленно повредить акцизную марку на алкогольной продукции и на этом основании выставить штрафные санкции за хранение с целью реализации немаркированной продукции.

В связи с этим лектор посоветовал проводить постоянный инструктаж с персоналом компании, а также прикреплять ответственного человека к проверяющему. Как пример работы на упреждение, по словам Константина Ромащенко, в супермаркетах VARUS кассиру, «пробивающему» алкогольный напиток, выводится сообщение о необходимости проверить акцизную марку на предмет повреждения или отклеивания, а также о необходимости проверить документ, удостоверяющий возраст покупателя.

Также лектор обратил внимание на актуальность вида проверки в части соблюдения норм законодательства при трудоустройстве работников. «Сегодня в вопросах аутсорсинга и аутстаффинга существуют противоречивые позиции, нет единой практики судов, что вызвано «морально устарелым» трудовым законодательством. Сейчас только происходит формирование практики в этой части, и мы надеемся, что она будет сформирована в ближайшее время», — подчеркнул Константин Ромащенко.

Что касается документальных проверок, то, как отметил лектор, плановые проверки проводятся согласно плану-графику, который публикуется официальном сайте Государственной фискальной службы Украины до 25 декабря. Период, за который они проводятся, составляет три года. Однако если налогоплательщик подавал уточняющие декларации к предыдущим периодам, этот срок прерывается. Одной из особенностей такой проверки является то, что ее проведение может быть приостановлено на определенный срок.