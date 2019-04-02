Сегодня 02 апреля 2019 года, 16:10

Фискальная служба считает, что она не ограничена в возможности корректировать план проверок, — Андрей Чехонадский

Основаниям для проведения выездных документальных плановых и внеплановых налоговых проверок и рекомендациям ,как уменьшить риск незаконных действий со стороны контролирующих органов, была посвящена лекция руководителя группы претензионно-исковой работы ПАО «Ритейл Групп» Андрея Чехонадского, которую он прочитал слушателям LHS в рамках курса «Налоговые проверки в 2019 году.

В частности, говоря о плановых проверках, лектор обратил внимание, что они проводятся на основании плана-графика, который публикуется на сайте Государственной фискальной службы Украины до 25 декабря года, предшествующему году, в котором такие проверки будут проводиться. «Но это было бы очень просто для нашей фискальной службы, если бы она себя этим ограничила. Фискальная служба считает, что она не ограничена в возможности корректировать план проверок и включать туда налогоплательщиков, как ей придет в голову», — подчеркнул Андрей Чехонадский. Но, по словам лектора, Верховный Суд в постановлении от 31 июля 2018 года по делу №К9901/39717/18 сделал заключение, что суды предыдущих инстанций не исследовали основание включения налогоплательщика (истца по делу) в план-график проведения документальных проверок, учитывая при этом наличие риска, касающегося неуплаты налогов и сборов, которые являются обязательными по критериям Порядка формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков.

Также г-н Чехонадский отметил, что приказ о назначении плановой проверки можно обжаловать в судебном порядке, допустив либо не допустив сотрудников фискальной службы для проведения проверки. Но, по словам лектора, до сих пор даже на уровне Верховного Суда нет однозначного мнения по поводу того, что такое допуск к проверке и каковы его последствия в отношении приказа о назначении такой проверки и возможности его обжалования. Так, в постановлении от 12 марта 2019 года по делу №826/630/15, в котором налогоплательщик обжаловал приказ о проведении проверки, при этом допустив сотрудников ГФС к проведению проверки, Кассационный административный суд в составе Верховного суда пришел к выводу, что иски налогоплательщиков об обжаловании решений, в том числе приказов о назначении проверки, действий (бездействия) контролирующих органов, касающихся назначения и проведения проверок, могут быть удовлетворены только в том случае, если до момента вынесения судебного решения не состоялся допуск должностных лиц контролирующего органа к спорной проверке.

Но одновременно с этим в постановлении от 21 марта 2018 года по делу №812/602/17 этот же суд указал, что ссылка в кассационной жалобе на то, что в связи с проведением проверки оспоренный приказ ГФС исчерпал свое действие и, по мнению фискального органа, не может быть отменен, является безосновательной, поскольку право на судебную защиту связано с противоправностью обжалуемого решения и не ставится в зависимость от последствий его реализации.

«Это говорит о том, что Верховный Суд не справляется с задачей по обеспечению единства практики по этому вопросу. И при обжаловании приказов о назначении проверок все будет зависеть от того, какую из позиций ВС примет во внимание суд, рассматривающий спор», — подчеркнул Андрей Чехонадский.

Что касается минимизации рисков при проведении внеплановых проверок, то, как отметил лектор, в 98% случаев после получения запроса от контролирующего органа следует назначение проверки, поэтому он рекомендует игнорировать такие запросы.