Сегодня 02 апреля 2019 года, 16:10

Правомерно ли изменение плана-графика налоговых проверок? Позиция юристов KPMG Law Ukraine

С лекцией на тему «План-график проведения документальных плановых проверок на 2019-й: законно ли вносить изменения?» в Legal High School выступили адвокаты, специалисты практики по разрешению налоговых споров KPMG Law Ukraine — Лариса Антощук (руководитель практики) и Яна Базя (старший юрист).

Спикеры отметили, что с декабря 2017 года план-график документальных плановых проверок должен быть открытым и сформированным на целый год (его утверждение осуществляется до 25 декабря). Это устанавливает статья 77 Налогового кодекса Украины.

Стоит подчеркнуть, что НК Украины не регламентирует порядок корректировки или обновления уже обнародованного плана-графика, а также не закрепляет соответствующего права налоговых органов. В данной области также действует Закон Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности». Он допускает изменения только в случае изменения наименования предприятия либо исправления технических ошибок.

При этом стоит обратить внимание на Порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков №524. Согласно этому документу, план-график проверок по вопросам государственного таможенного дела состоит из квартальных планов-графиков. Обновление годового плана-графика осуществляется в случае его корректировки.

Как отметила Яна Базя, подзаконным актом немного расширены положения кодифицированного акта. Юристы критически оценивают такие расширенные положения подзаконного акта, считая приоритетными нормы Налогового кодекса. Как свидетельствует судебная практика, суды приходят к похожему выводу. Следовательно, корректирование плана-графика плановых налоговых проверок в течение года не допускается.

Как налогоплательщик может защититься от неправомерной проверки? Был прокомментирован вопрос относительно правовых последствий допуска к проверке налоговых органов. Эксперты напомнили о позиции Верховного Суда: если бизнес допускает проверяющих, то уже не может обжаловать любые процедурные нарушения налогового органа.

Как подчеркнула г-жа Антощук, МВФ требует от Президента Украины усовершенствовать критерии назначения проверок. Следует проверять не все подряд предприятия с учетом степени риска, а только «самые рискованные» с точки зрения возможного уклонения от уплаты налогов предприятия. Ориентиром для реформ может послужить опыт таких стран, как Италия, Чехия и США. Там требования к отчетности минимизированы. Если контролирующие органы видят арифметические ошибки, то по телефону просят их исправить. И шага к такому мирному сосуществованию государства и бизнеса давно уже ожидают иностранные инвесторы.