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Сегодня 02 апреля 2019 года, 17:45

Минюст предлагает ознакомиться с переводами решений Евросуда на украинский язык

На сайте Министерства юстиции размещаются переводы на украинский язык решений Европейского суда по правам человека, вынесенных в отношении Украины. Об этом информирует сайт министерства.

С текстами переводов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.

Переводы решений размещаются по статьям, нарушение которых констатировал Евросуд, а также по алфавиту.

В этой рубрике по статьям Конвенции и по алфавиту опубликованы также сводки решений Европейского суда.