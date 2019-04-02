Минюст предлагает ознакомиться с переводами решений Евросуда на украинский язык

На сайте Министерства юстиции размещаются переводы на украинский язык решений Европейского суда по правам человека, вынесенных в отношении Украины. Об этом информирует сайт министерства.
С текстами переводов можно ознакомиться, перейдя по этой ссылке.
Переводы решений размещаются по статьям, нарушение которых констатировал Евросуд, а также по алфавиту.
В этой рубрике по статьям Конвенции и по алфавиту опубликованы также сводки решений Европейского суда.
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