Сегодня 02 апреля 2019 года, 17:45

ВС: надлежащее финансирование учебных заведений — составляющая обеспечения права на образование

Одним из элементов доступности образования является обеспечение надлежащего финансирования учреждений образования, которое осуществляется за счет средств государственного и местных бюджетов путем передачи таким учебным заведениям целевого объема средств в размере финансового норматива бюджетного обеспечения одного ученика, который получает полное среднее образование.

К такому выводу пришла коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, рассмотрев дело по иску директора Дрогобычской гимназии к Дрогобычскому городскому совету Львовской области о признании пункта устава неутвержденным.

Об этом информирует сайт судебной власти Украины.

Исковые требования истец мотивировал тем, что при утверждении новой редакции устава на заседании Дрогобычского городского совета рассматривался только вопрос о порядке ведения делопроизводства и бухгалтерии. Вместе с тем при ознакомлении с новой редакцией устава истцу стало известно, что она отличается от редакции устава, утвержденной ответчиком на пленарном заседании, в части, касающейся перечня предметов, при изучении которых полные классы делятся на две подгруппы. В частности, этот перечень был сокращен за счет исключения из него математики и литературы, что фактически привело к сужению объемов финансирования учебного заведения.

Верховный Суд сформулировал правовую позицию, согласно которой орган местного самоуправления в силу возложенных на него Конституцией и законами Украины полномочий обязан обеспечить право граждан на доступность и бесплатность получения полного общего среднего образования, а также создать необходимые условия функционирования и развития системы общего среднего образования на соответствующей территории.

Верховный Суд акцентировал внимание, что право на образование гарантировано статьей 53 Конституции Украины и законом Украины «Об общем среднем образовании», в которых закреплено право граждан Украины независимо от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, языковых или других признаков на доступность и бесплатность получения полного общего среднего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях, поэтому образование является сверхважной гуманитарной сферой.

Несмотря на то что неотъемлемой составляющей права на доступность общего среднего образования является надлежащее финансирование учебных заведений, а решение этих задач относится к компетенции сельского, поселкового или городского совета, Верховный Суд пришел к выводу, что орган местного самоуправления нарушил установленный порядок обеспечения финансирования учреждения общего среднего образования. В частности, без вынесения на рассмотрение сессии горсовета соответствующего вопроса и принятия решения в установленном порядке в устав гимназии внесены изменения относительно сокращения перечня предметов, при изучении которых полные классы делятся на две подгруппы, что привело к сокращению объемов финансирования и сужению гарантий доступности права на среднее образование.

Постановление доступно по ссылке.