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РФ: «автономный Рунет» предлагают зашифровать

02 апреля 2019 года Источник:Pravo.ru

Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в законопроект об автономном Рунете. Они обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с помощью российских средств шифрования, передает Pravo.ru.

«Распространение или предоставление информации в электронном виде осуществляется с использованием кодирования такой информации. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок выдачи и использования кодов и средств шифрования, необходимых для кодирования информации, а также определяет лиц, уполномоченных выдавать такие коды и средства шифрования», — говорится в проекте поправок, подписанном главой комитета ГД по информационной политике Леонидом Левиным (цитата по РБК).

Документ обязывает организаторов распространения информации (компании, управляющие сервисами по обмену сообщениями) обеспечить возможность дополнительного кодирования электронных сообщений с использованием средств шифрования, одобренных правительством. В реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор, входят более 170 компаний. В их числе — «Яндекс», Telegram, Сбербанк, Mail.ru Group, Opera, WeChat, Vimeo.

Согласно поправкам, шифрование также будут использовать в государственных информационных системах. В частности, в системе госзакупок, на портале «Госуслуги», в системе государственных и муниципальных платежей.

Сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой внесли законопроект об автономном Рунете в Госдуму в декабре 2018 года. Документ предусматривает создание инфраструктуры, которая позволит интернет-ресурсам страны работать в случае невозможности подключения российских операторов связи к зарубежным корневым серверам. В феврале проект прошел первое чтение. В марте СМИ публиковали сообщения о том, что исполнение законопроекта подорожало до 30 млрд руб.

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