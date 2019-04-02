Сегодня 02 апреля 2019 года, 16:10

Механизм оповещения об обработке полей будет включать информирование обычных граждан

Механизм оповещения об обработке полей должен быть усовершенствован и должен включать информирование не только пчеловодов, но и обычных граждан, которые живут рядом с пасеками и сельскохозяйственными угодьями, отметил председатель Госпродпотребслужбы Владимир Лапа. Об этом информирует сайт ведомства.

Об этом 28 марта 2019 года заявил председатель Службы Владимир Лапа во время встречи с участием и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольги Трофимцевой с представителями аграрного бизнеса и пчеловодства, на которой обсуждались вопросы совершенствования методов оповещения песчаников при обработке полей средствами защиты растений.

Сейчас Служба рассматривает вопрос создания общего агрегатора, к которому будут подключены органы исполнительной власти, местного самоуправления и где будет собрана вся информация о возделывании полей. Доступ к такому ресурсу будет простым и открытым для всех граждан.

По словам Владимира Лапы, такая информация необходима для предотвращения отравления средствами защиты растений жителей окружающих сел: это позволит планировать распорядок дня таким образом, чтобы избегать мест проведения обработки полей, корректировать места и время прогулок воспитанников школ и детсадов.

Председатель Службы призвал аграриев и пасечников присоединиться к обсуждению механизма регулирования данного вопроса с целью последующего внесения изменений в нормативно-правовые акты.