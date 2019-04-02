Сегодня 02 апреля 2019 года, 19:18

Судья, рассматривавшая иск к НБУ и «ПриватБанку», уволена

Высший совет правосудия 2 апреля 2019 года рассмотрел вопрос об увольнении Людмилы Кизюн с должности судьи Соломенского районного суда города Киева на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины в соответствии с решением Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 1 августа 2018 года №2476/3дп/15-18.

Об этом информирует сайт ВСП.

Основанием для открытия дисциплинарного дела в отношении судьи стали жалобы Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального банка Украины, адвоката Анастасии Самойленко в интересах ООО «Астерс Консалт».

В частности, в жалобе адвокат указывает, что постановлением судьи от 15 декабря 2017 года были приняты меры обеспечения по иску лица к НБУ, ПАО «ПриватБанк», Министерству финансов Украины и другим субъектам о признании недействительными договоров и прекращении действий.

«По мнению жалобщика, указанное постановление суда основывается исключительно на предположениях судьи, не содержит никаких ссылок на доказательства и препятствует хозяйственной деятельности указанных в постановлении юридических лиц, что является вмешательством в их деятельность, сказано в сообщении.

На аналогичных основаниях подана дисциплинарная жалоба НБУ, в которой, в частности, указывается, что данным решением суда неправомерно приостановлено решение, акты НБУ, установлен для НБУ запрет совершать определенные действия, что противоречит нормам процессуального законодательства.

Третья дисциплинарная палата Высшего совета правосудия пришла к выводу, что судья, не решая спор по сути, вопреки установленному частью десятой статьи 150 Гражданского процессуального кодекса Украины прямому запрету, приняла меры обеспечения иска, которые по своему содержанию являются тождественными удовлетворению заявленных исковых требований. Допущенные нарушения привели к существенным негативным последствиям как для ответчиков (Национального банка Украины, Министерства финансов Украины, ПАО КБ «Приватбанк»), так и для авторитета правосудия.

Решение Третьей дисциплинарной палаты ВСП об увольнении обжаловано судьей в Высшем совете правосудия. По результатам рассмотрения жалобы решением Высшего совета правосудия от 15 ноября 2018 года решение Третьей дисциплинарной палаты от 1 августа 2018 года №2476/3дп оставлено без изменений.

16 ноября 2018 года в Высший совет правосудия поступило представление Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении Людмилы Кизюн с должности судьи Соломенского районного суда города Киева.

Высший совет правосудия решил уволить Людмилу Кизюн с должности судьи.