Сегодня 02 апреля 2019 года, 14:39

Проверки трансфертного ценообразования принципиально отличаются от любых других налоговых проверок — Николай Мишин

Руководитель группы трансфертного ценообразования KPMG Ukraine Николай Мишин в рамках курса LHS «Налоговые проверки в 2019 году» рассказал об особенностях проведения налоговых проверок по соблюдению налогоплательщиками принципа «вытянутой руки».

Для лучшего понимания, чем же отличаются трансфертное ценообразование и контроль за трансфертным образованием от обычных налоговых проверок, в начале лекции г-н Мишин ознакомил слушателей с организационной структурой подразделений фискальной службы, занимающейся контролем за трансфертным ценообразованием.

По словам лектора, проверки соблюдения налогоплательщика принципа «вытянутой руки» — это одна из форм налогового контроля за трансфертным ценообразованием. Также существуют предварительные процедуры, которые обеспечивают проведение таких проверок. Это мониторинг контролируемых операций, опрос по вопросам трансфертного ценообразования (может проводиться как на допроверочном этапе, так и в ходе проверки), непосредственно проверка и процедура предварительного согласования ценообразования, которая по сути является внепроверочной формой взаимодействия компаний и контролирующих органов.

Как отметил Николай Мишин, цель мониторинга контролируемых операций — установление соответствия условий операций налогоплательщиков принципу «вытянутой руки», выявление потенциальных рисков ТЦО и обеспечение контроля за своевременностью и полнотой предоставления отчетов о контролированных операциях и документации по ТЦО.

Такой мониторинг осуществляется путем анализа отчетов о контролируемых операциях, анализа информационных источников, содержащих информацию и сведения о хозяйственной деятельности налогоплательщиков и необходимых для установления соответствия условий контролируемых операций принципу «вытянутой руки», и анализа налоговой информации, полученной в соответствии со статьей 73 Налогового кодекса Украины.

Критериями рисков ТЦО, на основании которых компании попадают «под прицел» налоговых органов, являются многолетняя убыточность, низкие финансовые результаты (показатели рентабельности) по сравнению со среднеотраслевыми показателями, значительный объем внутригрупповых операций (оплата услуги, выплата роялти и процентов по займам), а также проведение хозяйственных операций, не типичных для текущей деятельности плательщика.

Николай Мишин акцентировал внимание, что проверка соблюдения налогоплательщиком принципа «вытянутой руки» является документальной внеплановой проверкой. При этом контролирующий орган не вправе в отношении одного налогоплательщика проводить такую проверку более одного раза на протяжении календарного года, а также проводить проверку повторно в отношении контролируемых операций, которые уже были проверены.

Важным отличием таких налоговых проверок является срок их проведения — до 18 месяцев с возможностью продления еще на 12 месяцев. Вместе с тем каждые 6 месяцев контролирующий орган должен предоставить проверяемому налогоплательщику информацию о статусе проведения проверки. Срок проверки исчисляется со дня принятия решения о проверке (даты приказа контролирующего органа) по день составления акта (справки) по результатам ее проведения. При этом срок проверки может прерываться в случае судебного обжалования компанией вопросов назначения, проведения или предмета такой проверки.

Кроме того, по словам лектора, налоговые обязательства во время контроля за ТЦО могут быть доначислены на протяжении 7 лет (2555 дней) с даты граничного срока подачи налоговой декларации за соответствующий отчетный период, в то время как «стандартный» срок для налоговых доначислений составляет 1095 дней.

Также Николай Мишин привел статистическую информацию от ГФС по проверкам соблюдения налогоплательщиками принципа «вытянутой руки», согласно которой за период введения в Украине правил ТЦО всего было назначено 75 проверок и завершено 55. По их результатам налоговыми органами доначислено более 622 млн налога на прибыль предприятий и сняты убытки на сумму 5,3 млрд грн.

«Внимание государства к контролю ТЦО усиливается, о чем свидетельствует создание специализированного Департамента трансфертного ценообразования и международного налогообложения в ГФС. А значит, компаниям, осуществляющим контролируемые операции, следует быть осмотрительными и соблюдать принцип «вытянутой руки», — подчеркнул Николай Мишин.