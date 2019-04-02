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НПУ предлагает существенно повысить оклады государственным нотариусам

02 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика
Как отмечает НПУ, государственный нотариус получает 3200 грн Как отмечает НПУ, государственный нотариус получает 3200 грн

Нотариальная палата Украины обратилась к министру юстиции Украины Павлу Петренко по поводу сложившейся ситуации с кадровым обеспечением государственных нотариальных контор (ГНК) и оплатой труда государственных нотариусов.

Об этом информирует сайт НПУ.

НПУ просит Министерство юстиции Украины как государственного регулятора нотариальной деятельности, осуществляющего руководство государственными нотариальными конторами, инициировать перед Кабинетом Министров Украины вопрос о повышении должностных окладов государственных нотариусов в следующем размере:

- государственный нотариус — три размера минимальной заработной платы;

- заместитель заведующего ГНК, государственного нотариального архива — 3,2 размера минимальной заработной платы;

- заведующий ГНК, государственным нотариальным архивом — 3,5 размера минимальной заработной платы.

Сегодня должностные оклады государственных нотариусов остаются очень низкими по сравнению со средним уровнем заработной платы по Украине, который составляет 10 тыс. грн, говорится в письме НПУ. После некоторого увеличения в 2017 году месячный должностной оклад государственного нотариуса составляет 3200 грн, а заведующего ГНК — 4000 грн.

Согласно статистической отчетности государственными нотариусами в течение 2018 году в государственный бюджет было взыскано 70 812 831 грн государственной пошлины, а за предоставление дополнительных услуг правового и технического характера получено 254 338 364 грн.

Как информирует НПУ, на начало года в ГНК и в государственных нотариальных архивах остаются вакантными 302 должности государственных нотариусов, а количество работающих государственных нотариусов составляет 939 человек.

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