Сегодня 02 апреля 2019 года, 14:39

НБУ обнародовал график переноса рабочих дней в банках

Национальный банк Украины принял решение о переносе рабочих дней банковской системы в 2019 году. Об этом сообщается на странице НБУ в Facebook.

Согласно сообщению, в 2019 году дни работы украинской банковской системы переносятся следующим образом:

- со вторника, 30 апреля, — на субботу, 11 мая;

- с понедельника, 30 декабря, — на субботу, 21 декабря;

- со вторника, 31 декабря, — на субботу, 28 декабря.

Как отметили в НБУ, банки должны сообщить клиентам о собственном режиме работы в эти дни, организовать работу по своевременной выплате пенсий, социальных доплат, других денежных выплат и обеспечить бесперебойную работу банкоматов, обменных пунктов и организовать их подкрепление наличными различных номиналов.

Как сообщало «РБК-Украина», в конце апреля — начале мая выходными будут пять дней подряд: с 27 апреля до 1 мая.

Напомним: Кабинет Министров рекомендовал для рационального использования рабочего времени и создания благоприятных условий труда перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника, 30 апреля, на субботу, 11 мая; с понедельника, 30 декабря, на субботу, 21 декабря; со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. При этом специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни будет устанавливать Национальный банк.