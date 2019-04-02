Сегодня 02 апреля 2019 года, 14:39

Адвокаты Juscutum добились снятия с клиента залоговой суммы в 3,5 млн гривен

Юристы практики безопасности бизнеса Juscutum добились решения суда в пользу своего клиента, чем защитили его интересы. Решение в пользу клиента Juscutum было официально принято и вступило в законную силу.

Дело получило распространение во всех влиятельных СМИ нашей страны. Журналисты публиковали многочисленные расследования, которые оговаривали честность клиента. Случаем заинтересовались в НАБУ, после чего было открыто уголовное производство. Результатом расследования стало установление ущерба государству в размере 42 млн гривен.

Клиенту было немедленно вручено подозрение о совершении уголовного преступления. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы. На заседании суда Специальная антикоррупционная прокуратура требовала залог в размере 3,5 млн гривен.

Эксперты практики защиты бизнеса Juscutum оперативно взялись за работу — проработали ключевые аспекты дела, выработали стратегию защиты клиента, которая показала свою эффективность в суде. В данном кейсе адвокаты доказали и закрепили положительный статус клиента, а также добились снятия заоблачной суммы залога.

В результате кропотливой работы юристов суд изменил решение о мере пресечения на личное обязательство. Это весомая победа в продвижении всего дела, которая стала результатом внимательности к мелочам. Адвокаты Juscutum уверены, что в ближайшем будущем исходом дела станет полное оправдание клиента.