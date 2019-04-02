Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 02 апреля 2019 года, 14:39

Генеральный партнер 2019 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Адвокаты Juscutum добились снятия с клиента залоговой суммы в 3,5 млн гривен

02 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Юристы практики безопасности бизнеса Juscutum добились решения суда в пользу своего клиента, чем защитили его интересы. Решение в пользу клиента Juscutum было официально принято и вступило в законную силу.

Дело получило распространение во всех влиятельных СМИ нашей страны. Журналисты публиковали многочисленные расследования, которые оговаривали честность клиента. Случаем заинтересовались в НАБУ, после чего было открыто уголовное производство. Результатом расследования стало установление ущерба государству в размере 42 млн гривен.

Клиенту было немедленно вручено подозрение о совершении уголовного преступления. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы. На заседании суда Специальная антикоррупционная прокуратура требовала залог в размере 3,5 млн гривен.

Эксперты практики защиты бизнеса Juscutum оперативно взялись за работу — проработали ключевые аспекты дела, выработали стратегию защиты клиента, которая показала свою эффективность в суде. В данном кейсе адвокаты доказали и закрепили положительный статус клиента, а также добились снятия заоблачной суммы залога.

В результате кропотливой работы юристов суд изменил решение о мере пресечения на личное обязательство. Это весомая победа в продвижении всего дела, которая стала результатом внимательности к мелочам. Адвокаты Juscutum уверены, что в ближайшем будущем исходом дела станет полное оправдание клиента.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 13 (1109) от 26/03/19 Свежий номер

Международный арбитраж

№ 13 (1109)
Отрасли практики

Со второй попытки

РЕПОРТАЖ

Дань карьере

Судебная практика

Чекпоинт

Тема номера:

Руководство со знанием

Архив голосованийVox Populi

Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?

Положительно, я за здоровые отношения в коллективе.

Не думаю, что введение ответственности поспособствует борьбе с этой проблемой.

Не считаю моббинг чем-то глобальным и заслуживающим внимания.

А что это?

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу

ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP

Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом