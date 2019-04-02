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Сегодня 02 апреля 2019 года, 16:10

Суд разрешил заочное преследование Андрея Клюева

Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре проводить специальное досудебное расследование в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева. Об этом говорится в постановлении суда от 22 марта 2019 года, передает «РБК-Украина».

Как отмечается в решении суда, Клюев подозревается в завладении чужим (государственным) имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, повторно и в особо крупных размерах.

По данным следствия Клюев завладел государственными средствами в пользу предприятий, где имел существенную долю. В частности, ОАО «Завод полупроводников» получил на сумму 170 млн грн, АО «ПКП «Металлист» — 3,28 млн грн , ООО «Рекуперация свинца» — 22 млн грн

В решении суда отмечается, что, по информации СБУ, в настоящее время г-н Клюев живет в Московской области Российской Федерации.

Как сообщало «РБК-Украина», в 2015 году Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) начала новое уголовное производство против бывшего первого вице-премьер-министра Украины Андрея Клюева по факту присвоения государственных средств в особо крупных размерах.

Напомним: в 2019 году Европейский союз исключил экс-главу Администрации Президента и бывшего вице-премьера Андрея Клюева из санкционного списка, в котором фигурируют бывший президент Виктор Янукович и его окружение.