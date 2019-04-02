Вновь созданный орган по вопросам дискриминации занялся рекламой

27 марта 2019 года проведено очередное заседание консультативно-совещательного органа при Минсоцполитики — Экспертного совета по вопросам предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, в состав которой входят представители Минсоцполитики, Минюста, МИД, Мининформполитики, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам соблюдения прав равных прав и свобод, эксперты по гендерным вопросам международных и общественных организаций, ученые.
Об этом информирует сайт Минсоцполитики.
На заседании обсуждены результаты рассмотрения 14 обращений по вопросам дискриминации по признаку пола. В результате рассмотрения обращений 10 рекламных объявлений были признаны дискриминационным, два не признаны дискриминационными, а остальные два не относятся к полномочиям Экспертного совета. Изъяты пять рекламных объявлений из обращения. В суд поданы иски относительно шести рекламных объявлений.
Также на заседании Экспертного совета заслушана информация Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей о работе Службы с обращениями о дискриминационной рекламе после рассмотрения на заседаниях Экспертного совета, количестве штрафных санкций по таким обращениям и переданных в суд дел.
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