Сегодня 02 апреля 2019 года, 13:06

Вновь созданный орган по вопросам дискриминации занялся рекламой

27 марта 2019 года проведено очередное заседание консультативно-совещательного органа при Минсоцполитики — Экспертного совета по вопросам предотвращения и противодействия дискриминации по признаку пола, в состав которой входят представители Минсоцполитики, Минюста, МИД, Мининформполитики, представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам соблюдения прав равных прав и свобод, эксперты по гендерным вопросам международных и общественных организаций, ученые.

Об этом информирует сайт Минсоцполитики.

На заседании обсуждены результаты рассмотрения 14 обращений по вопросам дискриминации по признаку пола. В результате рассмотрения обращений 10 рекламных объявлений были признаны дискриминационным, два не признаны дискриминационными, а остальные два не относятся к полномочиям Экспертного совета. Изъяты пять рекламных объявлений из обращения. В суд поданы иски относительно шести рекламных объявлений.

Также на заседании Экспертного совета заслушана информация Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и прав потребителей о работе Службы с обращениями о дискриминационной рекламе после рассмотрения на заседаниях Экспертного совета, количестве штрафных санкций по таким обращениям и переданных в суд дел.