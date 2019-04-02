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НБУ назвал очередные послабления в валютной сфере

02 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

В рамках валютной либерализации с целью улучшения инвестиционной привлекательности Украины и усиления конкуренции на финансовом рынке Национальный банк Украины ввел очередные послабления для небанковских финансовых учреждений и юридических лиц — нерезидентов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Так, небанковским финансовым учреждениям разрешено устанавливать собственный курс для пересчета в гривне переводов физических лиц, поступивших в иностранной валюте, если получатель желает получить средства в гривне. Ранее небанковское финансовое учреждение должно было использовать для этого курс банка, в котором оно обслуживалась.

Юрлицам-нерезидентам разрешено конвертировать все гривневые средства на ЛОРО-счета в валюту в течение дня. До этого они могли покупать валюту только в пределах остатка в гривне на начало операционного дня. Это уравнивает юрлиц-нерезидентов в возможностях с резидентами, для которых с 7 февраля 2019 года уже было отменено требование предварительного резервирования гривны для покупки валюты (режим Т+1).

Кроме того, уточнены нормы по накоплению юридическими лицами — резидентами валюты для погашения долговых обязательств перед нерезидентом по кредитному договору. Так, определено, что «очередная дата платежа» — это ближайшая дата, определенная условиями договора для своевременного осуществления платежа с учетом его назначения (отдельно по основной сумме, процентам, комиссиям, сборам и т.д.).

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