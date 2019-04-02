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Суд наложил арест на активы Игоря Коломойского (список объектов)

02 апреля 2019 года Источник:Экономічна правда

Печерский районный суд Киева по ходатайству Генпрокуратуры наложил новый арест на активы ряда компаний, которые прямо и косвенно связаны с группой «Приват». Об этом сообщает Finbalance.

Решение было принято 22 марта с.г. в рамках уголовного производства №42014000000001261 о возможном выводе 19 млрд грн рефинансирования, привлеченного «ПриватБанком» у Нацбанка до национализации.

Как отмечается в материалах суда, эти активы были переданы Нацбанку в ипотеку/залог в качестве обеспечения долгов «ПриватБанка» по рефинансированию.

Речь идет о таких компаниях и их арестованном имуществе:

- ООО «Скорзонера» (11 земельных участков по адресу: Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница; паркинг площадью 29 799,9 кв.м, по адресу: Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница, участок Щивки, дом 3/2);

- ООО «Арт-Лаб Групп» (земельный участок по адресу: Ивано-Франковская область, Яремче, Поляница);

- ООО «Тех-Трейд-Инвест» (магазин площадью 39,8 кв. м по адресу: Ивано-Франковская область, Яремче, с. Поляница);

- ООО «Гаджибей» (8 земельных участков по адресу Одесская область, Овидиопольский район, Дальницкий сельсовет, массив «Золотой берег»);

- ООО «Приватофис» (144 помещения, здания в Крыму, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Запорожской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черниговской областях);

- ООО «Истейт-Сервис» (3 помещения в Волынской области);

- ООО «Спектрум-Энерго» (3 помещения в Донецкой, Харьковской, Хмельницкой областях);

- ООО «Перспектива-Инвестмент» (23 квартиры, помещения в г. Днепре);

- ПАО «Толкачевский горно-обогатительный комбинат» (2 тепловоза);

- ПАО «Никопольский завод ферросплавов» (69 платформ, тепловозов, электровозов, цистерн).

Как сообщалось, в начале февраля Печерский райсуд г.Киева в рамках этого же уголовного производства налагал арест на другие активы «приватовских» структур, в т.ч. на часть имущества упомянутых выше компаний: ООО «Скорзонера» (владелец активов на курорте «Буковель»), ПАО «Никопольский завод ферросплавов», ООО «Приватофис», ООО «Перспектива Инвестмент», ООО «Гаджибей».

Горнолыжный комплекс «Буковель» был принят на баланс «ПриватБанка» во время национализации.

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