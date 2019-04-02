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Полиция застрахует свой служебный транспорт на 3,9 млн. гривен

02 апреля 2019 года Источник:UBR

Департамент патрульной полиции разместил на Prozorro тендер на покупку 2 157 полисов обязательного автострахования. Заявленная стоимость лота составляет 3,89 млн грн. Иными словами, в среднем ОСАГО для одного полицейского автомобиля обойдется правозащитникам примерно в 1 800 грн. Договора для автомобилей будут заключаться на год и обязательно должны предусматривать нулевую франшизу. В первую очередь победителя тендера будут определять по самой привлекательной стоимости автогражданки. Намного меньше полицейских будет интересовать платежеспособность страховщика, его основной профиль работы и страховые резервы.

Средняя стоимость полиса ОСАГО на сегодняшний день для безаварийного автомобиля с объемом двигателя до 1,6 тыс. куб. см. составляет 1-1,5 тыс. грн. Учитывая износ, мощность и наличие аварий, цена полиса может быть и выше, говорят страховщики. Так что заявленная стоимость автогражданки для полицейских авто – вполне оправдана.

«Теоретически это возможно, ведь указана средняя стоимость ОСАГО. На авто с большим объемом двигателя полис будет стоить дороже. На цену влияет только объем двигателя, зона эксплуатации и страховая история, амортизация. Даже возраст авто будет иметь значение только в случае наступления страхового случая», — рассказал UBR.ua начальник отдела внешних коммуникаций страховой компании «ИНГО Украина» Александр Мельничук.

К слову, исходя из данных тендерной документации можно составить весьма четкое представление о парке автомобилей патрульной полиции Киева. Большей частью он состоит из гибридных «Приусов». Хотя номенклатура автотехники в распоряжении патрульных не ограничивается только японскими машинами. Есть в парке у правоохранителей и жигули, и микроавтобусы Ford Transit, и даже 3 Daewoo Lanos.

Toyota Prius – 1105 шт.

Mitsubishi Outlander – 234 шт.

Skoda Octavia – 111 шт.

Skoda Rapid – 109 шт.

Renault Duster – 83 шт.

Hyundai Sonata – 79 шт.

Suzuki SV 650 (мотоцикл) – 27 шт.

BМW К 75RT (мотоцикл) – 20 шт.

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