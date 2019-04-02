Сегодня 02 апреля 2019 года, 11:32

Стали известны подробности о новом председателе Евросуда

1 апреля с.г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) избрал нового председателя, им стал судья из Греции Линос-Александр Сицилианос. Он вступит в должность 5 мая 2019 года, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.

На посту председателя страсбургского суда Сицилианос сменит Гвидо Раймонди из Италии. Срок его полномочий, как и действие мандата судьи ЕСПЧ, заканчивается 4 мая. Раймонди занимал указанную должность с ноября 2015 года.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕСПЧ, Линос-Александр Сицилианос родился 9 мая 1960 года в Афинах. Получил образование в Афинском университете и Университете Робера Шумана (Страсбург). Имеет степень магистра в области международного права. Является доктором юридических наук. Стал судьей ЕСПЧ 18 мая 2011 года. Должность заместителя председателя суда получил 1 мая 2017 года. Написал пять монографий и около 100 статей. Редактор и соредактор 14 книг.