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Известный киевский депутат фигурирует в расследовании НАБУ

02 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) завершили расследование фактов завладения депутатом Киевского горсовета Сергеем Кримчаком 6 земельными участками в столице. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сообщается, что экс-чиновнику и его подельнику 1 апреля 2019 года открыли материалы для ознакомления.

По данным следствия, депутат Киевсовета, занимая пост секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, имея доступ к информации о наличии в столице свободной земли, в течение 2008—2014 годов организовал схему завладения шестью земельными участками. Общая стоимость этих земель составляет более 2,5 млн грн.

Как выяснили детективы, к реализации коррупционной схемы чиновник привлек своего родственника. Тот по поручению депутата искал лиц, на которых можно приватизировать земельные участки в Голосеевском районе г.Киева, находящиеся в коммунальной собственности.

После того, как перечень таких лиц был готов, чиновник собственным письмом инициировал включение вопроса о выделении им земли в повестку дня Комиссии. Впоследствии, на сессии Киевсовета, инициатор вместе с другими депутатами голосовал за принятие соответствующего решения.

В результате шесть земельных участков общей площадью 0,47 га выделены заранее определенным лицам, которые об этом даже не догадывались. В дальнейшем детективы установили, что приобретение земли в собственность оформлялось по поддельным документам.

Кроме того, 25 февраля 2019 года экс-секретарю Комиссии сообщено о подозрении в завладении шестью земельными участками, а также в незаконном обогащении на 19,5 млн грн: детективы НАБУ установили, что в 2015—2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Однако из-за решения Конституционного Суда, который признал неконституционной статью о незаконном обогащении, уголовное производство в отношении депутата Киевского совета в части статьи 368-2 закрыли.

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