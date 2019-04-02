он же e-mail

Сегодня 02 апреля 2019 года, 09:57

Украинцы смогут проверять застройщиков онлайн

Украинцы смогут узнать, у кого из застройщиков проблемы с разрешительной документацией на строительство. Проверить строительные компании можно будет онлайн через новую единую государственную открытую базу, запуск которой намечен на 2019 год.

Создание электронной системы описано в проекте закона №7085 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроения», который включен в повестку дня VIII сессии Верховной Рады. Второе чтение документа запланировано на апрель-май 2019 года.

Опыт застройщика и репутация: у кого безопасно покупать новостройки

Финансирование, создание и внедрение единой системы будет проводиться в рамках международного проекта TAPAS «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах». Министерство регионального развития Украины уже создало соответствующую рабочую группу для проработки данной инициативы.

После принятия законопроекта система будет запущена в два этапа:

- первый — в течение одного года заработают функции, связанные с экспертизой проектной документации, получением различного рода сертификатов, проведением техинвентаризации и пр.

- второй этап — получение исходных данных, градостроительных условий и ограничений, технических условий — будет запущен в течение двух лет.

До принятия закона будут проводиться подготовительные работы. Они уже идут: по принятому 28 марта постановлению Кабмина («Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности»), уже начато внедрение ряда функций электронного кабинета застройщика, что позволит запустить кабинет спустя 3 месяца после принятия данного законопроекта.