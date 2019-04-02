Украинцы смогут проверять застройщиков онлайн

Украинцы смогут узнать, у кого из застройщиков проблемы с разрешительной документацией на строительство. Проверить строительные компании можно будет онлайн через новую единую государственную открытую базу, запуск которой намечен на 2019 год.
Создание электронной системы описано в проекте закона №7085 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере градостроения», который включен в повестку дня VIII сессии Верховной Рады. Второе чтение документа запланировано на апрель-май 2019 года.
Опыт застройщика и репутация: у кого безопасно покупать новостройки
Финансирование, создание и внедрение единой системы будет проводиться в рамках международного проекта TAPAS «Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах». Министерство регионального развития Украины уже создало соответствующую рабочую группу для проработки данной инициативы.
После принятия законопроекта система будет запущена в два этапа:
- первый — в течение одного года заработают функции, связанные с экспертизой проектной документации, получением различного рода сертификатов, проведением техинвентаризации и пр.
- второй этап — получение исходных данных, градостроительных условий и ограничений, технических условий — будет запущен в течение двух лет.
До принятия закона будут проводиться подготовительные работы. Они уже идут: по принятому 28 марта постановлению Кабмина («Некоторые вопросы дерегуляции хозяйственной деятельности»), уже начато внедрение ряда функций электронного кабинета застройщика, что позволит запустить кабинет спустя 3 месяца после принятия данного законопроекта.
Сохранить:
Контакты:
Как вы относитесь к установлению ответственности за моббинг?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ХІ Школа по хозяйственному праву и процессу
ЕЛЕНА ВОЛЯНСКАЯ ВКЛЮЧЕНА В СОСТАВ ПАРТНЕРОВ LCF LAW GROUP
Kyiv Law&Trade Forum об'єднує корпоративних юристів, адвокатів, фінансистів та бізнесменів
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: