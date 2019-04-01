Сегодня 01 апреля 2019 года, 18:52

«Дела Майдана»: в суд направлен обвинительный акт в отношении судьи Днепровского райсуда Киева

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передан в суд обвинительный акт по обвинению судьи Днепровского районного суда г.Киева по фактам вынесения заведомо неправосудных решений о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух лиц в феврале 2014 года.

Кроме того, судье инкриминируется вынесение заведомо неправосудного решения и в отношении участника автопробега ОО «Автомайдан» в резиденции «Межигорье», которого в феврале 2014 года незаконно лишили права управления транспортным средством на три месяца.

Действия подозреваемого квалифицированы по части 2 статьи 28, статье 340 (незаконное воспрепятствование проведению собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное по предварительному сговору группой лиц), части 2 статье 375 УК Украины (вынесение судьей заведомо неправосудного решения, повлекшего тяжкие последствия, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах).

Поскольку обвиняемая работала в суде, к подследственности которого относится осуществление уголовного производства, одновременно с передачей обвинительного акта прокурором в Верховный Суд подано ходатайство об изменении подсудности и передаче дела в другой суд.

Напомним, что по указанному эпизоду незаконного задержания и противоправного преследования участников митингов и собраний в суд еще в декабре 2016 года и январе 2017 года направлены обвинительные акты в отношении заместителя начальника Днепровского РУ ГУ МВД Украины в Киеве — начальника следственного отдела, его заместителя, шести следователей, а также прокурора отдела прокуратуры.

Вместе с тем судебное рассмотрение указанных обвинительных актов до сих пор не начато в связи с длительным рассмотрением заявлений о самоотводе судей Голосеевского районного суда г.Киева и систематическим переносом судебных заседаний подготовительного рассмотрения.

В то же время Бориспольским районным судом Киевской области уже проведено подготовительное заседание и начато судебное рассмотрение обвинительного акта в отношении заместителя председателя районного суда Киева за вынесение неправосудных решений в отношении четырех задержанных.

Кроме того, по этим же эпизодам неправомерных действий привлекается к уголовной ответственности бывший заместитель прокурора Днепровского района г.Киева, который объявлен в розыск и, по имеющейся информации, в настоящее время находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.