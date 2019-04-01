Сегодня 01 апреля 2019 года, 18:52

В апелляционный суд поступила жалоба по «делу Зайцевой»

1 апреля 2019 года в производство Харьковского апелляционного суда поступило уголовное дело по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова по факту трагического ДТП, произошедшего 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения автомобилей «Лексус» и «Фольксваген» погибли шесть пешеходов, еще пятеро были травмированы.

Протоколом автоматического распределения судебных дел определена коллегия судей Харьковского апелляционного суда, которая будет рассматривать дело. Председательствующий по делу – судья Владимир Протасов, судьи Елена Грошева и Виктория Яковлева.

Об этом информирует портал судебной власти Украины.

Напоминаем, что приговором Киевского районного суда 26 февраля 2019 года Геннадий Дронов и Елена Зайцева признаны виновными в совершении уголовного преступления по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Каждому из обвиняемых назначено наказание — 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Срок отбывания наказания Геннадию Дронову принято считать с 8 ноября 2017 года. Елене Зайцевой срок отбывания наказания принято засчитать с 18 октября 2017 года. Удовлетворены гражданские иски потерпевших. Приговором определено возместить всем пострадавшим материальный ущерб на общую сумму более семи миллионов гривен. Возмещение Геннадию Дронову и Елене Зайцевой назначено солидарно.

Апелляционные жалобы на приговор Киевского районного суда города Харькова поданы Еленой Зайцевой, ее защитником Юлией Плетневой и защитником Геннадия Дронова Сергеем Перепелицей.