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Совет Европы ищет экспертов для проекта «Поддержка внедрения судебной реформы в Украине»

01 апреля 2019 года Источник:Юридическая Практика

Проект Совета Европы «Поддержка внедрению судебной реформы в Украине», который начался в июне 2018 года и продлится до ноября 2020 года, объявляет конкурс для отбора национальных консультантов с целью предоставления Совету Европы профессиональной экспертизы, направленной на совершенствование судебной системы Украины, укрепление механизмов исполнения судебных решений, дальнейшее развитие адвокатуры и правового представительства в Украине в соответствии со стандартами и рекомендациями Совета Европы.

Об этом информирует сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Конечный срок подачи заявок – 12 апреля 2019 года. Все тендерные предложения должны быть направлены на электронный адрес DGI.Justice.Reform.Unit1@coe.int с темой письма «Call for national experts CoE 8563/2019/5».

Подробности доступны по ссылке.

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