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ЦИК назовет результаты выборов до 10 апреля

01 апреля 2019 года Источник:РБК-Украина

Официальные результаты первого тура выборов-2019 планируют объявить до 10 апреля с.г. Об этом в комментарии «РБК-Украина» сообщил замглавы Центризбиркома Евгений Радченко.

По словам г-на Радченко, результаты первого тура выборов-2019 успеют объявить до 10 апреля, в установленные законом сроки. Он также отметил, что сегодня сложно спрогнозировать дату объявления официальных результатов.

«Я не знаю, как будут везти бюллетени в окружные комиссии и как протоколы будут везти с ОИК. Графика нет. Как можно оценивать процесс, если сдала только одна комиссия с двух участков?» — добавил он.

Напомним: ранее сообщалось, что ЦИК начала принимать бумажные протоколы с «мокрыми» печатями от окружных избиркомов. В частности, сегодня на заседание Центризбиркома прибыли члены комиссии №51 из поселка Зайцево Донецкой области.

«Во время принятия и обработки протоколов могут быть установлены недостатки и несовпадения», — подчеркнула глава ЦИК Татьяна Слипачук.

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