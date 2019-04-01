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ГСЧС: на Черниговщине избили спасателей, тушивших сухую траву

01 апреля 2019 года Источник:Newsone

Неизвестные избили двух спасателей, которые тушили сухую траву в Черниговской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Инцидент произошел в воскресенье, 31 марта 2019 года, вблизи села Серединка Черниговской области. Спасатели прибыли на вызов, чтобы потушить горевшую сухую траву. В этот момент на водителя спецмашины и командира отделения Олишевского подразделения напали неизвестные люди и избили. После чего злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

«Моему возмущению нет предела, когда происходят случаи вроде этого. Вчера, 31 марта, во время ликвидации пожара сухой растительности вблизи села Серединка Черниговской области, двое наших пожарных были цинично избиты какими-то ублюдками. Я не могу иначе назвать существо, которое смеет применить физическую силу к людям, которые рискуют своей жизнью каждый день», — написал Николай Чечеткин.

Оба сотрудника ГСЧС получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали. Информация о нападавших пока отсутствует. Правоохранители проводят следственные действия.

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