Сегодня 01 апреля 2019 года, 17:22

Российский олигарх судится с оппозиционером Алексеем Навальным из-за школьного питания

Компания российского бизнесмена Евгения Пригожина «Московский школьник» подала иск к Фонду борьбы с коррупцией и Алексею Навальному, сообщил политик в Instagram. Из картотеки суда следует, что ответчиком по иску помимо ФБК и г-на Навального выступают юрист Любовь Соболь и мать одного из заразившихся дизентерией детей и бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова. Сумма иска не раскрывается.

«ФБК не прекратит расследовать деятельность Пригожина, «Конкорда» и других его компаний... Никакую информацию мы не удалим и будем и дальше называть вещи своими именами», — отмечает Алексей Навальный.

Напомним: в декабре 2018 года в детских садах и школах Москвы произошло массовое отравление детей. ФБК опубликовал видеозапись о вспышке дизентерии и обвинил в этом компании Евгения Пригожина, занимающиеся поставками питания в учебные заведения. Г-жа Соболь подала заявление с просьбой разобраться в ситуации мэру Москвы Сергею Собянину.

На видео ФБК Наталья Шилова, мать одного из заразившихся детей, рассказала, что специально устроилась на работу в «Московский школьник», чтобы проверить, чем кормят детей. По ее словам, после того как она стала говорить начальству о нарушениях, ее уволили.

Позднее СКР возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ). Следствие считает, что источником кишечной палочки стало сырье поставщика ВИТО-1, который вместе с «Конкордом» Евгения Пригожина поставляет питание в московские школы и детские сады. Родители детей, заболевших дизентерией в детсадах и школах столицы, подали к департаменту здравоохранения города и «Конкорду» иск на 16 млн руб.