Сегодня 01 апреля 2019 года, 15:52

Процесс проверки практических работ кандидатов на должности судей постепенно подходит к завершению – Сергей Козьяков, председатель ВККС

В ходе сегодняшнего пресс-брифинга по случаю старта ориентационной программы для победителей конкурса на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда, председатель Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергей Козьяков и ректор Национальной школы судей (НШС) Украины Николай Онищук рассказали на каком этапе находиться процесс отбора кандидатов на должности судей впервые.

«Сейчас Комиссия решительно приступила к завершению проверки практических заданий, исполненных кандидатами. Я думаю, что для этого необходимо еще около двух недель, и мы будем готовы к тому, чтобы начинать конкурс на должности судей местных судов» — поделился планами Г-н Козьяков. Для этого также необходим утвержденный перечень вакансий для каждого нового суда. «Я знаю, что такой проект уже подготовлен, но он пока не утвержден. Но нужно быть очень осторожными. Если назначать кандидатов нового отбора в первую инстанцию, в новые суды, мы понимаем, что там уже должны работать опытные судьи, которые будут переведены после успешной сдачи квалификационного оценивания. Эти процессы должны проходить параллельно, а это достаточно серьезное организационное мероприятие. После этого уже можно объявлять конкурсы в суды апелляционной инстанции, но не раньше» — уточнил Сергей Юрьевич.

В этом процессе Комиссия и Школа действуют в тесном тандеме. На этом акцентировал внимание г-н Онищук. Он добавил, что НШС Украины уже подготовила 285 кандидатов в судьи, а к концу мая 2019 года завершается специальная подготовка очередной плеяды кандидатов в судьи (их будет не меньше 270). Кроме того, Комиссия допустила к сдаче квалификационного экзамена участников предыдущих отборов, следовательно, в совокупности буде около тысячи кандидатов (1100 – уточнил г-н Козьяков), составляющих кадровый резерв, который в дальнейшем будет направлен в суды местного уровня. «Мы надеемся, что это существенно повлияет на преодоление кадрового дефицита» — выразил надежду Николай Васильевич. По его словам, на данный момент Государственная судебная администрация Украины пересматривает нормативы нагрузки на судьи и, собственно, это единственная проблема, которая задерживает вопрос утверждения окончательного норматива численности местных судов и судов апелляционной инстанции. «Но этот процесс уже не остановить» — заверил он.